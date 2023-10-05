Amazon Türkiye ilk lojistik merkezini açtı

Amazon, Türkiye pazarında faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Amazon Türkiye ekibi İstanbul Tuzla’da bulunan ülkemizdeki ilk lojistik merkezini resmi törenle açtı. Dünyaca ünlü dijital alışveriş platformunun bu davetine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott gibi önemli isimler katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Amazon’un açılış törenine özel bir mesaj gönderdi. Ülkemize 100 milyon dolarlık lojistik merkezi ile yatırım gerçekleştiren şirkete, yeni istihdam olanaklarından dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Amazon’dan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık yatırım

5 yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Türkiye’nin günümüzde 45 bin müteşebbis ile beraber 500 milyon Euro değerinde bir ihracat başarısı elde ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temennisinin katma değer üreten bu tür yatırımların daha da artmak olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amazon Türkiye tarafından İstanbul Tuzla’da faaliyete girecek tesisin açılış törenine gönderdiği notta şu ifadelere yer verdi:

“100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçen lojistik merkezinin yüzlerce insanımıza istihdam kapısı olacağını öğrenmekten memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon avroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir. Temennimiz; istihdam sağlayan, katma değer üreten bu tür yatırımların daha da artmasıdır. Son 21 yılda 255 milyar doların üzerinde doğrudan uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak yerli-yabancı sermaye ayrımlarını kabul etmiyoruz. Türkiye’ye inanan, güvenen, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemizin kalkınma yolcuğunda bugüne kadar kritik rol oynayan uluslararası yatırımların Türkiye Yüzyılının inşasında da lokomotif görevi üstleneceğine inanıyorum.”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise şu sözleri paylaştı: