Dünyanın en köklü futbol kulüplerinden bir tanesi olan Real Madrid, HP ile ortaklığını duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte kulüp, 121 yıllık tarihinde ilk kez formasının koluna bir sponsor logosu yerleştirecek. Erkek futbol takımının yanı sıra kadın takımı ve altyapı ekiplerini de kapsayan bu işbirliğiyle beraber HP, aynı zamanda Real Madrid’in teknoloji ortağı olarak da rol üstlenecek.

Bu anlaşmayla birlikte HP, Real Madrid takımının küresel çapta olağanüstü marka gücünü ve taraftar kitlesinden yararlanarak kendi ürün ve hizmetlerini daha fazla ön plana çıkarmayı hedefliyor. Kulübün altyapısında gelecek vadeden oyunculara yatırımda bulunacak olan şirket, aynı zamanda teknolojik ortaklıkları doğrultusunda takımın tesislerinde yeni dijital deneyimlere odaklanacak.

Ortaklığın finansal detayları açıklanmadı

Şimdilik ne yazık ki anlaşmanın finansal detayları açıklanmadı. Yani Real Madrid’in HP şirketinden ne kadar gelir elde edeceği şu anda belirsizliğini koruyor. Öte yandan her iki taraf adına da faydalı olarak değerlendirilen bu işbirliği; bir tarafa yenilikçi teknolojiler kazandırırken, diğer tarafaysa geniş bir taraftar kitlesinin gücünü sağlayacak.

Gerçekleştirilen bu anlaşmayla ilgili olarak HP şirketinin pazarlama ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yöneticisi Antonio Lucio şu açıklamada bulundu:

“HP ve Real Madrid, hayranlarını memnun etme tutkusunu paylaşan, olağanüstü performans sağlayan ve toplulukları olumlu yönde etkileyen iki ikonik küresel markadır. Real Madrid’e katılmak bizim için bir onur. Taraftarlar için inanılmaz yeni deneyimler yaratırken aynı zamanda paylaştığımız toplulukları güçlendirmek için teknolojinin ve HP markasının gücünden yararlanmaya yönelik pek çok heyecan verici fırsat görüyoruz.”

HP teknoloji ortağı olarak Real Madrid tesislerini zenginleştirecek

Anlaşmanın yalnızca basit bir forma kolu reklamı ile sınırlı olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda artık HP, Real Madrid takımının yeni teknoloji ortağı olarak hizmet verecek. Şirket, Santiago Bernabeu stadyumunun taraftarları için keyifli dijital deneyimler yaratacak.

Real Madrid takımı, kolunda HP logosunu taşıyan formasıyla ilk kez 4 Şubat gecesi, yani bu gece yeşil sahaya çıkacak. Real Madrid’in Atletico Madrid ekibine karşı mücadele göstereceği maç, HP’nin ilk kez Madridli taraftarlarla bir araya gelmesine zemin oluşturacak.