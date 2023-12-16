Honor 90 GT ve Honor Pad 9 için geri sayım başladı

Honor çok yakında yeni cihazlarını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni akıllı telefonu ve tablet cihazı için geri sayım başlamış durumda. Uzun bir süredir merakla beklenen Honor 90 GT ve Honor Pad 9 yakında gerçekleştirilecek olan bir lansman etkinliğinde Çin pazarında piyasaya çıkacak.

İlk olarak Çin’de, sonrasında ise küresel pazarda boy göstermesi beklenen yeni Honor cihazlarının lansman tarihi belli oldu. Şirket, kendi ülkesinde gerçekleştireceği heyecan verici lansmanın tarihini tüketicilere duyurdu. İşte detaylar…

Honor 90 GT ve Honor Pad 9 çıkış tarihleri belli oldu

Yeni Honor cihazları için hazırlıklar devam ediyor. Honor’un yaptığı son açıklamayla birlikte Honor Pad 9 ve Honor 90 GT’nin çıkış tarihleri belli oldu. Şirket bu ürünlerini 21 Aralık tarihinde Çin pazarında düzenleyeceği lansmanda duyurmayı planlıyor.

Honor 90’ın gelişmiş bir versiyonu olarak piyasaya çıkması beklenen Honor 90 GT’de hem performans hem de tasarım konusunda ciddi iyileştirmelerde bulunulacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda raflara gelen Honor 90 modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 çipinden güç alıyor. 6,78 inç OLED ekrana sahip olacak cihazda 5.000 mAh geniş pil bulunuyor. Şimdi yeni cihazın daha iddialı özellikler içereceği vurgulanıyor.

Arka tarafta dikdörtgen tasarıma sahip bir kamera setiyle gelecek cihaz, yenilikçi tasarımıyla öne çıkacak. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çipine sahip olması beklenen telefonda 24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı desteklenebilir.

Bunun dışında düz kenarlara ve 1.5K çözünürlük kalitesine sahip bir OLED ekran ile 3840 Hz PWM karartma sistemi yer bulunacağı belirtiliyor. Mobil fotoğrafçılar için de iddiasını sürdürecek cihazda optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP ana kameranın yer alacağı öne sürülüyor.

Elbette ki etkinlikte duyurulacak tek ürün Honor 90 GT olmayacak. Bunun yanı sıra şirketin yeni tableti olan Honor Pad 9 da piyasaya sunulacak. Gri, yeşil ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olması beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 çipinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android işletim sistemine sahip MagicOS arayüzüyle hizmet vermeye başlayacak tablet, ayrıca kutu içerisinde klavye ve kalem gibi aksesuarlar da taşıyacak. 512 GB’a kadar dahili depolama alanına izin verecek tablette 35 watt hızlı şarj desteği sunulacak. 12 inçlik büyük bir boyuta sahip olacak cihazda 2K çözünürlük kalitesi bulunacak.