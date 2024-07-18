HMD Skyline, Nokia N9’dan ilham alan tasarımıyla tanıtıldı

HMD şimdiye kadarki en güçlü akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni telefonu bir döneme damgasını vuran Nokia N9 cihazından ilham alan eşsiz bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. N9’un ikonik ön tasarımından esinlenen HMD Skyline tüm teknik özellikleri ile resmi olarak duyuruldu.

Yeni HMD telefonu şık tasarımı ve iddialı özelliklerinin yanı sıra etkileyici onarılabilirlik yapısıyla da dikaktleri üzerinde topluyor. Gen 2 adı verilen tamir edilebilirlik seviyesine sahip olan ürün, kullanıcıların ekranda meydana gelen bir çatlağı ya da arızalı bir pili yalnızca 10 dakika içinde oldukça kolay şekilde değiştirebilmelerine imkan sağlıyor.

HMD Skyline özellikleri

Ekran: 6,5 inç OLED ekran ve Full HD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

6,5 inç OLED ekran ve Full HD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, USB 2.0 ve Wi-Fi 6E

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, USB 2.0 ve Wi-Fi 6E Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 4.600 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 4.600 mAh pil İşletim sistemi: Android14

HMD Skyline’ın göz alıcı ekran tasarımı Nokia N9’un unutulmaz estetik tarzıyla bütünleştiriliyor. Bu güçlü ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,5 inç OLED panel karşımıza çıkıyor. 144 Hz yenileme hızını destekleyen ekranda güçlü bir akıcılık sağlanıyor. Telefonun ön kısmında merkezi olarak konumlandırılan delik çentik içerisine 50 MP’lik bir selfie kamerası yerleştiriliyor.

Mobil fotoğrafçılar için harika yetenekler barındıran HMD Skyline 108 MP ana kamera ile dikkat çekiyor. Bu kamerada optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine yer veriliyor. Aynı zamanda cihazın kamera setinde 13 MP ultra geniş açılı lens ve 4x yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lens bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra şirket fotoğraflardaki ayrıntıları maksimum kaliteye çıkarmak için AI Capture Fusion isimli yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor.

Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden güç alan HMD telefonu 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle listeleniyor. Daha fazla hafıza isteyen kullanıcılar için ayrıca 512 GB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine yer veriliyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan ve iki büyük güncelleme daha alacağı söylenen cihaz 33 watt hızlı şarj destekli 4.600 mAh pil kapasitesiyle piyasaya çıkıyor.

HMD Skyline fiyatı

HMD’nin yeni telefonu Avrupa pazarında 499 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihaz siyah ve pembe renk seçenekleriyle listeleniyor.