Hitman 3 oyuncuları, serinin ilk iki oyununa ücretsiz erişebilecek

IO Interactive tarafından geliştirilip yayınlanan Hitman 3 oyunu 20 Ocak 2021 tarihinde piyasaya çıktı. Jacob Anderson tarafından yaratılan seri ilk olarak 2000 yılında Hitman: Codename 47 oyunuyla karşımıza çıktı ve şimdiye kadar toplamda 12 oyunla hayranlarıyla buluştu. Çok sayıda ödüle layık görülen seri aynı zamanda iki sinema filmi ile genişletilerek beyaz perdeye de taşındı. Yapımcı şirketten gelen son haberler, serinin hayranlarını oldukça sevindirdi.

IO Interactive şirketi, orijinal seriden bağımsız olarak karşımıza çıkan ve 2016 yılında başlayan Hitman üçlemesi ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanan Hitman 3’ün ismi değiştirildi. Şirket, üçlemeyi tek bir oyunda birleştirmeye karar verdi.

Hitman 3, Hitman: World of Assassination ismini aldı

Efsane oyun karakteri Ajan 47 ve müttefiklerinin, dünya işlerini kontrol eden ve aynı zamanda 47’nin yaratılıp yetiştirilmesinden sorumlu olan gizli kuruluş Providence’ın liderlerini avlamalarını konu alan Hitman 3 oyunu etkileyici hikayesi ve başarılı grafikleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

IO Interactive’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre popüler oyun, 26 Ocak tarihinden itibaren Hitman: World of Assassination olarak karşımıza çıkacak. Bu yeni isim, ücretsiz bir güncelleme ile tüm platformlarda kullanıma sunulacak ve hiçbir ek ücret ödemeden üçlemenin ilk iki oyununu da içerecek.

IO Interactive, Hitman: World of Assassination’ın bir ‘ekosistem’ haline geleceğini ve seriye eklenecek yeni oyunlara bir temel oluşturacağını açıkladı. Dolayısıyla serinin şimdiye kadarki oyunları dijital mağazalardan kaldırılacak ve yerini tüm içeriğe sahip tek bir deneyim alacak.

Hitman: World of Assassination iki paket olarak satılacak

Aksiyon ve gizlilik temalı Hitman: World of Assassination oyunu iki farklı versiyon halinde platformlarda yer alacak. Bunlar ‘Standart’ ve ‘Deluxe’ sürümleri olacak. Uygun fiyatlı standart paket, kullanıcılara serinin ilk iki oyunu ve Season Pass’i verirken; daha pahalı olan ‘Deluxe’ sürümünde ise önceki paketteki tüm ayrıcalıklar ve Hitman 3 genişletmeleri yer alacak. IO Interactive şirketi, bu değişikliklere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yeni oyuncular için alışveriş deneyimini basitleştirmeye odaklanıyoruz. Hitman: World of Assassination, oynamaya başlamak için mevcut olan tek seçenek olacaktır. Aslında bu değişiklikler, Hitman 3’ün tüm yeni oyuncularının ve mevcut sahiplerinin aynı temel içeriğe sahip olacağı anlamına gelecek. Artık hangi sürümün satın alınacağı, hangi içeriğe sahip olunacağı, nasıl kullanılacağı konusunda kafa karışıklığı olmayacak.”

Hitman: World of Assassination sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 – 64 Bit

: Windows 10 – 64 Bit RAM : 8GB

: 8GB Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870 İşlemci : Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940

: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940 Direct X : 12

: 12 Depolama alanı: 80 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: