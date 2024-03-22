Giriş-orta segment canavarı Realme 12X bütçe dostu fiyatıyla çıktı

Realme 12X özellikleri ve fiyatı duyuruldu. Etkileyici bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, zarif görünümünün yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Giriş-orta segment akıllı telefon pazarına hitap eden ürün, aynı zamanda rekabetçi fiyatıyla da öne çıkıyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için ilk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, fiyatına kıyasla üst düzey bir performansa ev sahipliğinde bulunuyor. Kendi segmentindeki birçok modele meydan okuyan seçenek, küresel pazarda büyük bir beklenti yaratıyor.

Realme 12X özellikleri

Ekran: 6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı, 625 nit tepe parlaklık

6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı, 625 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus

MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM kapasitesi: 12 GB RAM + 16 GB sanal RAM

12 GB RAM + 16 GB sanal RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

8 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve iki adet yardımcı lens

50 MP ana kamera ve iki adet yardımcı lens Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu 190 gram ağırlığa ve 7,89 mm’lik bir çerçeve tasarıma sahip. Son derece güçlü bir görüntüleme deneyimi vaat eden cihazda 120 Hz yenileme hızı sunuluyor. 625 nit tepe parlaklığa sahip modelde 6,67 inç LCD ekran bulunuyor. Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen modelde ayrıca yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Realme 12X modeli MediaTek tarafından geliştirilen ve TSMC’nin 6 nm teknolojisiyle üretilen Dimensity 6100 Plus yonga setine sahip. 12 GB RAM kapasitesiyle gelen cihaz, aynı zamanda 16 GB sanal RAM desteği sağlıyor. Bu sayede 24 GB’a kadar RAM’e ulaşma imkanı sağlanıyor. Öte yandan telefonda 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. Daha fazla depolamaya ulaşmak isteyen kullanıcılar için ise ayrıca microSD kart girişi taşınıyor.

Yeni Realme telefonu 15 watt hızlı şarj gücüne sahip 5.000 mAh pil kapasitesi sayesinde ideal bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Cihazda Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü sunuluyor. 50 MP ana kameraya sahip cihazın diğer yardımcı lensleri henüz açıklanmadı. Telefonun ön kısmındaysa 8 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Realme 12X fiyatı

Nisan ayından itibaren Çin pazarında satışa sunulmaya başlanacak olan Realme 12X’in fiyatı resmen duyuruldu. Merakla beklenen model, yaklaşık 170 Euro başlangıç fiyatıyla raflarda yer alacak.