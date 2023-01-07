Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, kısa bir süre önce Manchester United ile yollarını ayırdı ve Suudi Arabistan takımı olan Al Nassr’a transfer oldu. 2022 Dünya Kupası’nda başarısız bir performans sergileyerek Lionel Messi’nin gölgesinde kalan tecrübeli yıldız, bu hareketiyle dünya çapında milyonlarca hayranının tepkisini üzerinde topladı. Bunun üzerine Electronic Arts bünyesine bağlı olan EA Sports, FIFA 23 oyununda Ronaldo’nun puanını düşürdü.
Cristiano Ronaldo, FIFA 23’te 88 puana düşürüldü
Görkemli kariyeriyle dikkatleri üzerinde toplayan tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo, şimdiye kadar FIFA 23’teki en iyi 10 oyuncu arasında yer alıyordu. Uzun yıllardır başarılı tarzını oyun dünyasında da sürdüren efsane isim, ne yazık ki Al Nassr transferinden sonra hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ronaldo, son on iki yılın en düşük değerlendirmesini alarak sanal reytinglerde 88 puana geriledi.
Oyun içerisinde tecrübeli yıldızın bazı özellik değerleri de geriledi. Top sürme yeteneği 84’ten 81’e düşerken; dayanıklılık gücü 74’ten 70’e düştü. Efsane ismin FIFA 11 oyunundan bu yana böylesine bir kariyer düşüşü yaşamadığı görüldü.
Şu anda FIFA 23’ün Kariyer ve Santra gibi çevrim dışı modlarda değeri düşürülen Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, yakında Al Nassr forması ile Ultimate Team moduna da dahil olacak. Muhtemelen yıldız isim, bu modda da sezon başındaki 90’lık reytingini elinden kaçırmış olacak.
2025 yılına kadar kariyerini Suudi Arabistan takımı olan Al Nassr’da devam ettirecek olan Cristiano Ronaldo, tahminlere göre kariyerinin sona kadar bu düşük reytinglere sahip olmaya devam edecek. Pek çok oyuncu, Ronaldo’nun bir daha o görkemli reyting sayılarına ancak kariyerini sonlandırdıktan sonra, Icon kartı ile alabileceği düşünülüyor.
PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia ve Microsoft Windows platformlarında kullanıcılara sunulan FIFA 23 oyunu standart paketi ile 699,99 TL’den Steam platformunda satılmaya devam ediyor. Oyunun Ultimate Edition versiyonu ise 899,99 TL karşılığında listeleniyor. EA Sports’un yıl sonunda FIFA markasıyla yollarını ayıracağı bilinirken; bir sonraki yıl için yayınlanacak oyunun ismi ise EA Sports FC 24 olarak karşımıza çıkacak.
FIFA 23’ten Ryan Reynolds ve Rob McElhenney için sürpriz yumurta
Wrexham AFC adlı futbol kulübünün sahipleri olan ve kısa bir süre önce Disney Plus platformunda belgesel dizileri yayın hayatına başlayan ünlü oyuncular Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, bir sürpriz yumurta olarak FIFA 23 oyununda görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kulübün başkan koltuğunda oturan Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, FIFA 23’teki bir Wrexham AFC maçında yorumcu olarak mikrofonun başında yer alıyor. Maç başlangıcında tecrübeli iki sinema yıldızının sesini duymak mümkün.
FIFA 23 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 6600k / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 6700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan