Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, kısa bir süre önce Manchester United ile yollarını ayırdı ve Suudi Arabistan takımı olan Al Nassr’a transfer oldu. 2022 Dünya Kupası’nda başarısız bir performans sergileyerek Lionel Messi’nin gölgesinde kalan tecrübeli yıldız, bu hareketiyle dünya çapında milyonlarca hayranının tepkisini üzerinde topladı. Bunun üzerine Electronic Arts bünyesine bağlı olan EA Sports, FIFA 23 oyununda Ronaldo’nun puanını düşürdü.

Cristiano Ronaldo, FIFA 23’te 88 puana düşürüldü

Görkemli kariyeriyle dikkatleri üzerinde toplayan tecrübeli yıldız Cristiano Ronaldo, şimdiye kadar FIFA 23’teki en iyi 10 oyuncu arasında yer alıyordu. Uzun yıllardır başarılı tarzını oyun dünyasında da sürdüren efsane isim, ne yazık ki Al Nassr transferinden sonra hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ronaldo, son on iki yılın en düşük değerlendirmesini alarak sanal reytinglerde 88 puana geriledi.

Oyun içerisinde tecrübeli yıldızın bazı özellik değerleri de geriledi. Top sürme yeteneği 84’ten 81’e düşerken; dayanıklılık gücü 74’ten 70’e düştü. Efsane ismin FIFA 11 oyunundan bu yana böylesine bir kariyer düşüşü yaşamadığı görüldü.

Şu anda FIFA 23’ün Kariyer ve Santra gibi çevrim dışı modlarda değeri düşürülen Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, yakında Al Nassr forması ile Ultimate Team moduna da dahil olacak. Muhtemelen yıldız isim, bu modda da sezon başındaki 90’lık reytingini elinden kaçırmış olacak.

2025 yılına kadar kariyerini Suudi Arabistan takımı olan Al Nassr’da devam ettirecek olan Cristiano Ronaldo, tahminlere göre kariyerinin sona kadar bu düşük reytinglere sahip olmaya devam edecek. Pek çok oyuncu, Ronaldo’nun bir daha o görkemli reyting sayılarına ancak kariyerini sonlandırdıktan sonra, Icon kartı ile alabileceği düşünülüyor.

PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia ve Microsoft Windows platformlarında kullanıcılara sunulan FIFA 23 oyunu standart paketi ile 699,99 TL’den Steam platformunda satılmaya devam ediyor. Oyunun Ultimate Edition versiyonu ise 899,99 TL karşılığında listeleniyor. EA Sports’un yıl sonunda FIFA markasıyla yollarını ayıracağı bilinirken; bir sonraki yıl için yayınlanacak oyunun ismi ise EA Sports FC 24 olarak karşımıza çıkacak.

FIFA 23’ten Ryan Reynolds ve Rob McElhenney için sürpriz yumurta

Wrexham AFC adlı futbol kulübünün sahipleri olan ve kısa bir süre önce Disney Plus platformunda belgesel dizileri yayın hayatına başlayan ünlü oyuncular Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, bir sürpriz yumurta olarak FIFA 23 oyununda görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kulübün başkan koltuğunda oturan Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, FIFA 23’teki bir Wrexham AFC maçında yorumcu olarak mikrofonun başında yer alıyor. Maç başlangıcında tecrübeli iki sinema yıldızının sesini duymak mümkün.

FIFA 23 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 6600k / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5 6600k / AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: