F1 24 fragmanı çıktı! Oyunun çıkış tarihi belli oldu

Electronic Arts’tan Formula 1 tutkunları için beklenen haber geldi. EA ekibi merakla beklenen Formula 1 oyunu olan F1 24 için ilk fragman videosu ile karşımıza çıktı. Heyecan dolu bir fragmanla oyunseverlerin ilgisini üzerinde toplayan yapımın çıkış tarihi de belli oldu.

F1 24 fragman videosu, merakla beklenen oyunla alakalı pek çok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Tamamen yenilenmiş bir kariyer modu ile ilgi uyandıran oyun, aynı zamanda rotalarda önemli iyileştirmeler de getirecek. Ancak hiç şüphesiz ki yeni oyunun en dikkat çekici detaylarından bir tanesi, son Formula 1 şampiyonu olan Max Verstappen ile kurulan ortaklık sonucunda geliştirilen yeni dinamik direksiyon sistemi olacak.

F1 24 çıkış tarihi ve özellikleri

Heyecanla beklenen F1 24’ün çıkış tarihi açıklandı. Formula 1 tutkunları için keyifli bir deneyime kapı aralayacak olan oyun, 31 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak. Yeni oyunla birlikte birbirinden ilgi çekici yenilikler de oyunseverlere sunulmaya başlanacak.

Oyuna gelecek yeni özellikler arasında, direkt olarak resmi Formula 1 yayınlarından alınan gerçek sürücü sesi entegrasyonu karşımıza çıkacak. Bu sayede oyuncular, pistteki olaylara ilişkin sürücülerin gerçekçi tepkileriyle karşı karşıya kalacak. Gerçek pistleri aratmayacak zorlu ve heyecanlı bir macera sunan yapım şimdiden büyük bir ilgi yaratmayı başardı.

Max Verstappen ile işbirliği sonucunda geliştirilen yeni dinamik direksiyon sistemi, oyundaki gerçekçiliği bir adım daha ileri taşıyacak. Direksiyon simidi ya da kumandayı kullanırken sürüş hissinde önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapılacak. Bunun yanı sıra Circuit of Spa-Francorchamps ve Silverstone gibi ikonik pistler için de büyük yenilikler sunulacak.

F1 24 ayrıca oyun modları için de önemli yenilikler hazırlıyor. Oyunda yer alan Kariyer modunda birbirinden farklı ve ilgi çekici seçenekler karşımıza çıkacak. Örneğin efsane bir F1 pilotu, büyük potansiyel vaat eden F2 pilotu ya da kendi yarattığınız orijinal bir karakterle yolunuza devam etmeniz mümkün olacak. Öte taraftan oyunun online modu olarak da bilinen F1 World ikinci sezonu ile gelecek.

31 Mayıs tarihinde oyunseverlerle buluşacak F1 2024, Champions Edition versiyonu için ön sipariş veren oyunculara bazı ayrıcalıklar tanıyacak. Bu oyuncular normalden üç gün önce, yani 28 Mayıs’ta oyuna erişim sağlayabilecek. Ayrıca 18 bin Pitcoin bonus elde edecek. Heyecanla beklenen oyun PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlyStation 4, Xbox One ve PC platformlarında yayınlanacak.

F1 24 fragmanı şimdiden büyük yankı uyandırdı. Oyunun fragmanını aşağıdan da izleyebilir ve fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz: