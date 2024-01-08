En hafif dizüstü oyuncu bilgisayarı HP Omen Transcend 14 tanıtıldı

Dünyanın en hafif dizüstü oyuncu bilgisayarı olarak lanse edilen yeni HP Omen Transcend 14 hakkında ilk bilgiler geldi. Şirketin CES 2024 etkinliğinde duyurduğu yeni cihazı, Intel Core Ultra işlemcilerden güç alıyor ve GeForce RTX 4000 grafik kartlarını bünyesinde taşıyor. Etkileyici bir hızlı şarj gücüne sahip olan ürün, bununla birlikte yüksek performanslı bir ısı dağıtma sistemi sunuyor.

Birinci sınıf bir yapıya sahip olan dizüstü oyuncu laptopu, gelişmiş bir OLED ekranla çıkıyor. Fakat cihaz, diğer dizüstü oyun bilgisayarlarına göre büyük bir ayrıcalık vaat ediyor. Bilindiği üzere genellikle oyuncu odaklı laptoplar ağır bir yapıya sahip oluyor. Fakat HP’nin yeni modeli, son derece hafif ve taşınabilir bir yapıda karşımıza çıkıyor. 14 inçlik ideal bir ekran boyutuna sahip olan cihaz 1,6 kilogram ağırlığında geliyor.

HP Omen Transcend 14 üst düzey bir oyun deneyimi vaat ediyor

HP’nin yapmış olduğu testlerde üst düzey oyunlarda etkileyici bir performansa sahip olduğu vurgulanan cihaz, Cyberpunk 2077 oyununda 2560 x 1600 çözünürlük kalitesinde maksimum kalitede ortalama 76 FPS elde etti. Bunun yanı sıra oyun canlı yayınları için OpenVivo eklentileriyle OBS Studio programında yüzde 24 oranında dikkat çekici bir performans artışı gözden kaçmadı.

Isıyı iletmek adına ayrı ısı borularına sahip iki fandan yararlanan bir soğutma sistemine ev sahipliği yapan cihaz, doğrudan arkadaki havalandırma kanallarından gelen basınçlı bir hava akışı bölgesi yaratıyor. Şirketin gerçekleştirdiği testlere göre Cyberpunk 2077’de klavye bölgesinin 35 derece sabit bir sıcaklığa sahip olduğu belirtiliyor.

HP Omen Transcend 14 dizüstü bilgisayar modeli 140W şarj sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede cihazın 11,5 saat gibi uzun bir süre boyunca performans göstereceği belirtiliyor. Cihaz 48 ila 120 Hz arası değişken yenileme hızıyla gelen ve 0,2 ms tepki süresine sahip olan 2,8K çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. VESA ClearMR 5000 sertifikasına sahip modelde TUV+Eyesafe göz koruma teknolojisi ve Corning Gorilla Glass cam koruması bulunuyor.

HP Omen Transcend 14 fiyatı

CES 2024’te tanıtılan HP Omen Transcend 14 henüz şimdiden büyük bir ilgi gördü. Bugün HP’nin internet sitesinde ön siparişe açılan cihaz, 1.499,99 dolar başlangıç fiyatıyla listeleniyor.