Efsane geri dönüyor: Steam Deck rakibi Atari konsolu CES 2025’te geliyor

Bir döneme damga vuran oyun şirketi Atari, el konsolu ile Steam Deck ve Nintendo Switch'e rakip olmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen Atari Gamestation Go cihazının yeni tanıtım videosu yayınlandı.

Retro oyun deneyimini daha modern bir hale getiren cihaz, CES 2025 etkinliğinde karşımıza çıkacak.

Yaklaşık bir yıl kadar önce MyArcade tarafından CES 2024 etkinliğinde duyurulan Atari el konsolu Gamestation Go için nihayet geri sayım başladı. IGN tarafından aktarılan bilgilere göre Steam Deck cihazına rakip olması beklenen bu ilgi çekici cihaz CES 2025 fuarında gün yüzüne çıkacak.

Merakla beklenen yeni el konsolunun aslında geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat maalesef ki planlar istenildiği gibi gitmedi. Fakat neyse ki bu uzun süren bekleyiş önümüzdeki günlerde sona erecek gibi görünüyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show (CES), Atari’nin belki de yıllar sonra yeniden doğuşuna ev sahipliği yapacak.

Atari Gamestation Go retro oyun deneyimini modernize ediyor

Atari resmi X sayfasında (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, merakla beklenen Gamestation Go cihazıyla ilgili bilgi verdi. Şirket, ikonik konsolunu Steam Deck ve hatta Nintendo Switch cihazlarında gördüğümüze çok benzeyen taşınabilir bir formatta yeniden tasarlandı. Oyunseverler tarafından büyük bir dikkat toplayan ürün, yeni bir tanıtım videosuyla karşımıza çıktı.

Atari’nin yayınlamış olduğu videoda LED ışıklarla tamamlanan düğmeler, tetikleyiciler, analog çubuklar ve daha fazla ayrıntı vurgulanıyor. Videonun sonunda konsolun muhtemelen MyArcade adıyla açılıp başlatıldığı da gözler önüne seriliyor. Fakat bunun aslında konsol için resmi bir lansman olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yine de CES 2025 etkinliğinde cihazın ziyaretçilerin karşısına çıkacağı ifade ediliyor.

Heyecan uyandıran bu yeni cihaz ile birlikte kullanıcılar Centipede, Missile Command, Breakout, Canyon Bomber ve Codebreaker gibi retro oyunları oynarken yine de orijinal konsollara çok yakın bir deneyim yaşayabilecek. Düğmelerin daha küçük bir versiyonunun kullanılmasına rağmen, orijinal ekipmanla oynamaktan daha ilginç ve daha pratik bir deneyimle karşılaşılacağı düşünülüyor.

Çok yakında resmi olarak piyasaya çıkması beklenen Atari Gamestation Go cihazının bazı özellikleri ve ayrıntı gösterildi. Fakat henüz cihazın lansman tarihinden hala bahsedilmediğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte yeni el konsolunun satış fiyatının 149,99 dolar olacağını da ekleyelim. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 5 bin TL’ye tekabül ediyor.