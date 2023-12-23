EA Sports FC 24’e Zinedine Zidane Z5 sahası geldi

FIFA ile olan 30 yıllık lisans anlaşmasının sona ermesiyle birlikte kendi bağımsız oyununu yaratan Electronic Arts, ilgi çekici yeniliklerle oyunu süslemeye devam ediyor. EA Sports FC 24 oyununa gelen son güncellemeyle beraber efsane Fransız futbolcu Zinedine Zidane tarafından oluşturulan Z5 sahasına ev sahipliği yapıyor. Etkileyici spor kompleksi, oyunun “sokak futbolu” olarak da anılan Volta moduna entegre ediliyor.

Fransa’nın güneyinde bulunan Aix-en-Provence’taki Z5 Spor Kompleksi’nde yer alan bu gerçek saha, oyuna birebir olarak kopyalanıyor. Şu anda oyuncuların mobil hariç tüm platformlarda Volta Squads modunda ve Volta Football Santra’da 4v4 ya da 5v5 modlarında erişilebileceği belirtiliyor.

Zinedine Zidane Z5 sahası EA Sports FC 24 oyununa entegre oluyor

Fransa Milli Takımı, Juventus ve Real Madrid ekiplerinde başta Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda başarıya imza atan futbol efsanesi Zinedine Zidane, futbol kariyerini bitirdikten sonra teknik direktör olarak görev almaya başladı. Bunun yanı sıra tecrübeli isim, yeni futbolcuların yetişmesine olanak sağlamak adına Fransa’nın dar gelirli bir bölgesinde Z5 Spor Kompleksi’ni kurdu.

Bunun için eski takım arkadaşı olan David Beckham gibi ünlü yıldızlarla çeşitli etkinlikler düzenleyen Zidane, bu yıl EA Sports FC 24 ICON’u oldu. Aynı zamanda başarılı isim, küresel futbol elçisi unvanını da elde etti. Böylelikle spor odaklı pek çok sosyal sorumluluk faaliyetine imza atan yıldız, şimdi Electronic Arts’ın da desteğiyle daha fazla insana ulaşıyor. Zidane’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oluyor:

“Çocukken bana FC 24 gibi bir oyunda yer alacağım söylenseydi buna kesinlikle inanmazdım. Z5 kalbime çok yakın tuttuğum bir aile projesi ve bu yılın başlarında yeni sahayı açmak için EA Sports FC ile ortaklık kurduktan sonra onu artık FC 24 gibi büyük bir oyunda oynanabilir hale getirmek çok büyük bir kilometre taşı. Bu gerçekten muhteşem bir iş oldu.”

Electronic Arts’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu FC Futures projesi, küresel çapta futbol topluluklarına 10 milyon dolar değerinde bir yatırım planı vaat ediyor. EA Sports FC oyununun sanal ve gerçek futbolun kesişimi noktasında işlev gösterecek bu hamle, spora erişimi kolaylaştırmak ve oyunu herkes için elverişli hale getirmek üzere hizmet ediyor. EA’nın Zinedine Zidane ile kurduğu bu ortaklık da FC Futures’ın bir parçası olarak kabul ediliyor.