EA Sports FC 24 ve altı EA oyunu Xbox’ta ücretsiz oldu

Teknoloji devi Microsoft, Xbox oyuncuları için sevindirici haberi verdi. Şirketten gelen açıklamaya göre bu hafta sonu boyunca Xbox sahipleri başta EA Sports FC 24 ve F1 23 olmak üzere toplamda yedi ilgi çekici büyük oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Xbox sahiplerinin hemen faydalanma şansına sahip olabilecekleri bu fırsatın detayları belli oldu. Şirket, Xbox Game Pass Core ve Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarının 14 Ocak Pazar gününe kadar bu avantajlı durumdan yararlanabileceğini açıkladı. Xbox One ve Xbox Series X/S oyun konsollarına sahip oyunseverler, bu sayede hafta sonunu eğlence dolu ücretsiz oyunlar ile değerlendirebilecek.

Xbox bu hafta sonu ücretsiz olan oyunları duyurdu

Teknoloji devi Microsoft tarafından kullanıcılara sunulan Free Play Days kampanyası dahilinde ücretsiz olan oyunlar açıklandı. Bunlar arasında hemen ilk bakışta elbette ki EA Sports FC 24, Madden NFL 24 ve F1 23 gibi spor odaklı popüler oyunlar oluyor.

14 Ocak Pazar gecesine kadar tamamen ücretsiz bir şekilde oynamaya başlayabileceğiniz oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

EA Sports FC 24

30 yıllık efsanevi FIFA serisinin sonlandırılmasıyla birlikte EA Sports tarafından hayata geçirilen yeni futbol oyunu EA Sports FC 24, oyunseverler için keyifli bir deneyim vaat ediyor. Ultimate Team, VOLTA Football ve Clubs gibi eski oyun modlarını devam ettiren, bunun yanı sıra başta kadın futbolu olmak üzere birçok yeniliğe ev sahipliği yapan oyunda Frostbite Engine, SAPIEN ve HyperMotion V gibi etkileyici teknolojilerden faydalanılıyor.

Xbox oyuncularının ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği EA Sports FC 24, hafta sonu keyifli oyun oynayarak keyifli vakit geçirmeyi planlayanlar için öne çıkan bir seçenek oluyor.

F1 23

Xbox oyuncularına ücretsiz olarak sunulan bir diğer eğlence dolu oyun ise Codemasters tarafından geliştirilip EA Sports imzasıyla yayınlanan F1 23 oluyor. Popüler yarış oyunu serinin yeni oyunu, son derece gerçekçi bir yapıya ev sahipliği yapıyor. Formula 1 heyecanını evinize getiren yapımda online modda rekabetçi bir deneyim sunuluyor.

Madden NFL 24

Xbox sahiplerine bu hafta sonu boyunca bedava sunulacak bir diğer popüler oyun Madden NFL 24 oluyor. Ulusal Futbol Ligi NFL’i temel alarak gerçekçi bir deneyime kapı aralayan yapım, özellikle de online moduyla büyük bir ilgi topluyor.

NHL 24

EA Vancouver ekibi tarafından geliştirilen buz hokeyi simülasyon oyunu NHL 24, Ulusal Buz Hokeyi Ligi NHL’yi temel alıyor. EA Sports FC 24 oyununda da yer alan HyperMotion teknolojisini kullanan oyun, bu hafta sonu Xbox sahipleri için ücretsiz sunuluyor.

EA Sports PGA Tour

Resmi olarak PGA Tour lisansına sahip olan popüler golf oyunu EA Sports PGA Tour, HyperMotion teknolojisinden faydalanarak oyuncular için sürükleyici bir deneyim oluşturuyor. Yeni bir kariyer modu, yeni sahalar ve birçok yeni özelliğe sahip bu yapımda oyuncular kariyerlerini oluşturup eğlence dolu bir maceraya atılabiliyor.

EA Sports WRC

Yine bir Codemasters oyunu olan EA Sports WRC, oyunseverlere etkileyici bir ralli simülasyon macerası sunuyor. 2023 Dünya Ralli Şampiyonası resmi lisansıyla gelen oyun, Real-Time Vehicle Dynamics (RDC) teknolojisinden faydalanarak araçlar için daha gerçekçi bir yol tutuşu ve davranışı simülasyonu sağlıyor. Bu sayede oyun, viraj almadan frenlemeye kadar tüm unsurlarda gerçeğe oldukça yakın bir deneyimle karşılaşıyor.

Super Mega Baseball 4

EA Sports FC 24 ve F1 23 gibi popüler oyunların da karşımıza çıktığı ücretsiz Xbox fırsatlarında yer alan son oyun Super Mega Baseball oluyor. Metalhead Software imzalı bu yapım, arcade tarzında bir beyzbol deneyimi sunuyor. Etkileyici grafiklerle gelen bu yapım, özellikle de online modu sayesinde geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimseniyor.

Peki ya siz bu hafta sonu Xbox’ta ücretsiz olan bu oyunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.