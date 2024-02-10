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    EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları takımı açıkladı! Arda Güler kartı da çıktı

    EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları kartları yayınlandı. Açıklanan ilk takımda Türk yıldız Arda Güler de yer aldı.
    EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları Arda Güler kartı

    EA Sports FC 24 oyunu Ultimate Team modu için Geleceğin Yıldızları etkinliğini başlattı. Küresel futbol dünyasının öne çıkan genç ve efsane isimlerinin boy gösterdiği takımda bir Türk temsilci de yer aldı. Fenerbahçe’den Real Madrid takımına transfer olan başarılı yıldız Arda Güler kartı da yayınlandı.

    EA SPORTS FC 24 Geleceğin Yıldızları kartları uzun bir süredir oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Yüksek bir potansiyele sahip olan genç futbolcuların karşımıza çıktığı kartlar, bu yıldız isimlerin normal oyuncu kartlarından daha yüksek istatistikler sunuyor. Özellikle de FUT Ultimate Team modu için eğlenceli bir seçenek olacak kartlar, nispeten daha düşük fiyatlar karşılığında zengin reytingli oyunculara erişmenize yardımcı oluyor.

    EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları oyuncuları belli oldu

    EA Sports FC 24 Future Stars oyuncuları, en fazla 23 yaşında olan genç ve sahada etkileyici performans gösteren oyunculardan seçildi. Önümüzdeki yıllarda futbol dünyasında büyük ses getirmesi beklenen isimler, EA Sports FC 24’te özel birer kartla onurlandırıldı.

    EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları kartları rütbe artışı ile geliyor. Bununla birlikte oyuncuların Ultimate Team’de yer alan Evolutions modunu kullanarak kartlarını geliştirmelerine imkan sağlandığı vurgulanıyor. Future Stars ilk takımı için belirlenen oyuncular hem erkek hem de kadın futboluna damgasını vuran genç yıldızları kapsıyor. Listede şu oyuncular karşımıza çıkıyor:

    EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları Takım 1
    Görsel: EA Sports
    • Trinity Rodman (Washington Spirit)
    • Lauren James (Chelsea)
    • Margaux Le Mouel (Paris FC)
    • Jun Endo (Angel City)
    • Naomi Girma (San Diego Wave)
    • Jérémy Doku (Manchester City)
    • Alejandro Garnacho (Manchester Utd)
    • Alejandro Balde (Barcelona)
    • Harvey Elliott (Liverpool)
    • Victor Boniface (Bayer Leverkusen)
    • Arda Güler (Real Madrid)
    • Castello Lukeba (RB Leipzig)
    • Pablo Barrios Rivas (Atletico Madrid)
    • Yann Aurel Bisseck (Inter)

    Arda Güler kartı büyük ilgi gördü

    Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları kartı büyük bir ilgi topladı. 350 bin ila 400 bin FUT jetonu karşılığında oyundaki transfer pazarından elde edebileceğiniz kart şu özelliklere sahip:

    EA Sports FC 24 Arda Güler
    Görsel: EA Sports
    • Genel Reyting: 89
    • Pozisyon: Orta Saha
    • Ulus: Türkiye
    • Lig: La Liga (İspanya)
    • Takım: Real Madrid
    • Yetenek: 5 Yıldız
    • Zayıf Ayak: 4 Yıldız
    • Hız: 84
    • Şut: 83
    • Pas: 90
    • Top Sürme: 93
    • Fizik: 63
    • Defans: 63

    Efsane oyunculara da yer verildi

    EA Sports FC 24 aynı zamanda efsane oyuncuların erken kariyer versiyonlarını içeren özel kartlarını da yayınladı. Bu listede ise şu oyuncular karşımıza çıkıyor:

    EA Sports FC 24 Future Stars
    Görsel: EA Sports
    • Emmanuel Petit
    • Hernán Crespo
    • Paolo Maldini
    • Roberto Carlos
    • Ronaldinho
    • Clarence Seedorf
    • Steve Gerrard
    • Wayne Rooney

    Peki ya siz EA Sports FC 24 Geleceğin Yıldızları 1. takımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

    Efrahim Aslan

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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