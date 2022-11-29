Her yıl dünyanın en değerli markalarının listesini hazırlayan Interbrand, 2022 için hazırladığı listeyi de yayınladı. Her yıl olduğu gibi 2022’de de Apple ilk sırada yer alırken, Amazon’u geçen Microsoft bu yıl ikinci sıraya yükseldi.

Apple (#1) bir önceki seneye göre %18 artış ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Airbnb (#54), Red Bull (#64) ve Xiaomi (#84) listeye yeni giren markalardan. Microsoft (#2), Tesla (#12) ve Chanel (#22) en fazla büyüme gösteren markalar arasında. Nike (#10) McDonald’s ‘ı (#11) geçerek ilk kez ilk 10’a girmiş durumda. Instagram (#16) Facebook ‘u (#17) geçerek artık Meta’nın en değerli markası oldu. Listenin ilk 10 sırasındaki markaların değeri, listenin tamamının %53’ünü oluşturuyor.



Önceki yıllara ait listelere ile kıyasladığımızda en çok dikkat çeken markalardan birinin Microsoft olduğu görülüyor. 2019‘da dördüncü (109 milyar $) sırada iken, 2020 (166 milyar $) ve 2021’de (210 milyar $) üçüncü sıraya yükselen Microsoft, 2022’ye gelindiğinde Amazon’u geçerek ikinci sıraya (278 milyar $) yükselmiş durumda.

Yıllık büyüme rakamlarına göre en hızlı büyüyen markalara baktığımızda ise aynı yıllık +%32 büyüme oranlarıyla Microsoft (#2), Tesla (#12) ve Chanel (#22) markalarının yer aldığı görülüyor.

Geçen yıla oranla en fazla değer kaybeden markalar arasında ise Canon (-%15), Intel (-%8), H&M (-%8) ve Facebook (-%5) bulunuyor.

2022’de dünyanın en değerli 100 markası listesine yeni giren markalar arasında ise Airbnb (#54), Red Bull (#64) ve Xiaomi (#84) yer alıyor.

Listedeki en değerli 100 markanın toplam değeri bir önceki seneye göre %16 artış göstererek 3 trilyon doları geçerken; listenin ilk dört sırasında yer alan Apple, Microsoft, Amazon ve Google’ın toplam değeri yaklaşık 1.3 trilyon dolara ulaşmış durumda.

2022 için hazırlanan Dünyanın En Değerli Markaları listesinin ilk 25 sırasında yer alan markalar şöyle:

Dünyanın En Değerli Markaları – 2022 (İlk 25)

Apple (~482 milyar $) Microsoft (~278 milyar $) Amazon (~274 milyar $) Google (~252 milyar $) Samsung (~88 milyar $) Toyota (~60 milyar $) Coca Cola (~58 milyar $) Mercedes (~56 milyar $) Disney (~50 milyar $) Nike (~50 milyar $) McDonald’s (~49 milyar $) Tesla (~48 milyar $) BMW (~46 milyar $) Louis Vuitton (~45 milyar $) Cisco (~41 milyar $) Instagram (~37 milyar $) Facebook (~35 milyar $) IBM (~34 milyar $) Intel (~33 milyar $) SAP (~31 milyar $) Adobe (~31 milyar $) Chanel (~29 milyar $) Hermès (~27 milyar $) J.P. Morgan (~24 milyar $) YouTube (~24 milyar $)

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. (Büyük hali için üzerine tıklayın)