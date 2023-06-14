Disney duyurdu: Yeni Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi

Disney bugün hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Şirket, dünya çapında heyecanla beklenen bazı filmlerinin çıkış tarihlerini erteleme kararı aldı. Ne yazık ki bu karardan etkilenen yapımlar arasında Avatar, Star Wars ve Marvel’ın devam filmleri de yer alıyor. Üç büyük franchise’dan birkaç filmin daha önce 2025 yılında vizyona gireceği söylenirken, açıklanan yeni tarihler ise 2026 yılını işaret ediyor.

Disney’in vizyon tarihlerini erteleme planı, Writers Guild of America West (WGA) tarafından 2 Mayıs tarihinde başlatılan grevlerden kaynaklanıyor. Bilindiği üzere şu anda ABD’de büyük bir senarist grevi devam ediyor. En son 2007 yılında greve giden senaristler, o tarihlerde yaklaşık 100 gün boyunca iş yapmayı durdurmuştu. Bu durum ise sektörde 2 milyar dolarlık bir zarara neden olmuştu.

Haklarını savunan yazarlar, oldukça zor şartlar altında çalıştıklarını ve hak ettikleri paraları kazanamadıklarını ileri sürüyor. Grevler pek çok büyük şirketi etkilediği gibi, elbette ki Disney’in de mevcut planlarını tümüyle bozuyor.

Disney yeni vizyon tarihlerini açıkladı

Senarist grevi sebebiyle yayın programını elden geçiren Disney, aynı zamanda bu zorlu süreçte işten çıkarmalara başladı ve maliyetlerini düşürmeye karar verdi. Daha önce şirket, Avatar 3 filminin 20 Aralık 2024’te vizyona girmesini planlıyordu. Fakat son açıklanan bilgilere göre merakla beklenen yapım, Aralık 2025’te hayranları karşısına çıkacak. Öte yandan Avatar 4 ve Avatar 5 filmlerinin sırasıyla 2029 ve 2031’de gösterime girmesi planlanmakta.

Disney’in en güçlü markalarından biri olarak bilinen Star Wars da bu durumdan etkilendi. Vizyon tarihi ertelenen iki Star Wars filmi dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki söz konusu filmlerin isimleri henüz açıklanmış değil. Bunlardan ilkinin Aralık 2025’te gösterime gireceği beklenirken, yeni çıkış tarihi Mayıs 2026 olarak lanse edildi. Diğer yapım da birkaç aylık ertelemeden sonra Aralık 2026’da karşımıza çıkacak. İlerleyen aylarda bu projelerle alakalı şirketten detaylı bilgi bekleniyor.

Disney, Marvel Sinematik Evreni dünyasının 5 ve 6. aşamalarını oluşturacak filmleri de ertelediğini doğruladı. Kasım 2023’te gösterime girmesi planlanan The Marvels haricindeki tüm yapımlar en az birkaç ay ertelenecek. Şirketin açıkladığı yeni vizyon tarihleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: