Clubhouse rakibi Amazon Amp yakında kapanacak

Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse bir döneme adeta damgasını vurmuştu. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren bu sosyal ağ, pek çok teknoloji devine ilham kaynağı olarak rakiplerinin benzer formatlar geliştirmelerine önayak oldu. Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere birçok şirket, Clubhouse’a karşı kendi alternatif sesli sohbet platformlarını sundu. Bunlardan bir tanesi de Amazon Amp olmuştu.

Amazon Music Başkan Yardımcısı Steve Boom bugün önemli bir açıklamayla karşımıza çıktı. Boom, çalışanlarına gönderdiği bir notta Amp uygulamasının önümüzdeki aylarda kullanımdan kaldırılacağını doğruladı. Geçen yılın Mart ayında resmi olarak kullanıcılarla buluşan uygulama, kullanıcıların müzikle etkileşimi konusunda önemli bir yenilik olarak görülüyordu. Kullanıcılar burada canlı sesli sohbet odaları oluşturma fırsatına sahip olurken, ayrıca çalma listesini seçerek DJ rolü de üstlenebiliyordu.

Amazon Amp için yolun sonu geldi

Amazon, Amp’nin eski popülaritesini kaybetmesi ve son aylarda pek fazla kullanıcı kazanamaması nedeniyle platformu kapatmayı planlıyor. The Verge’in haberine göre Steve Boom, durumla alakalı olarak bu kararın hızlı ve kolay bir şekilde alınmadığını dile getirdi. Boom, “Bu ancak Amazon’un geleceğe yönelik yapmak istediği yatırımları belirlemek için aylarca devam eden dikkatli değerlendirmelerden sonra kesinlik kazandı” dedi.

Amazon Amp, pandemi ile birlikte hayatımıza giren ve bir döneme adeta damgasını vurmayı başaran Clubhouse trendini takip ederek uygulamaya potansiyel bir rakip olarak karşımıza çıkmıştı. Fakat ne yazık ki bu şöhret pek de uzun sürmedi.

Clubhouse’un yarattığı balon sürdürülebilir hale gelmedi ve sohbet odalarının kullanımı, örneğin podcast yayınları gibi diğer daha popüler ses formatlarına geçiş yapan kullanıcılar tarafından kısa süre içinde unutuldu. Bu nedenle Amazon, Amp’yi piyasaya sürdükten yalnızca bir yıl sonra hizmetini askıya alma yolunda gitmeye karar verdi.

Amazon Amp’ye şu anda hem Android hem de iOS işletim sistemleri üzerinden erişmek mümkün. Ayrıca tarayıcı web sitesinden de platforma erişim şimdilik devam ediyor. Fakat şirket, çok yakında platformu resmi olarak sonlandırmayı amaçlıyor. Amazon Music Başkan Yardımcısı Steve Boom hizmetin yakında sona ereceğini belirtmiş olsa da maalesef bir tarih açıklamaktan kaçındı.