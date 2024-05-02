Bu ay piyasaya çıkacak oyunlar (Mayıs 2024)

Mayıs ayında piyasaya çıkacak oyunlar arasında birçok ilgi çekici seçenek bulunuyor. Ay sonuna kadar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarında birbirinden heyecan verici oyunlarla karşılaşacağız.
Mayıs ayına giriş yapmamızla birlikte bu ay yayınlanacak oyunları sizler için bir araya getirdik. Pek çok heyecan dolu sürprizin yer aldığı listede, tüm platformlar için yayınlanacak oyunları çıkış tarihleriyle beraber sıraladık. İşte ayrıntılar…
Mayıs 2024: Bu ay yayınlanacak tüm video oyunları
Bu ay birbirinden kaliteli video oyunları ile karşılaşmaya hazır mısınız? Ayın en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi, ay ortası PC platformunda çıkış yapacak olan Ghost of Tsushima: Director’s Cut olacak. Sony imzalı oyun, serinin hayranları için keyifli bir deneyim sunacak. Diğer bir yandan Microsoft tarafından geliştirilen ve Xbox ile PC platformlarında yayınlanacak Senua’s Saga: Hellblade II de sabırsızlıkla beklenen oyunlar arasında yer alıyor.
Mayıs ayında gelecek büyük oyunlar arasında F1 24 öne çıkan isimlerden bir tanesi. Formula 1 heyecanını konsol ve PC platformuna taşıyacak oyun, nefes kesici bir oyun deneyimi sunarak serinin önceki oyunlarına göre daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Bunun yanı sıra System Shock, Paper Mario: The Thousand-Year Door ve Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs de oyunseverlerin heyecanlandığı oyunlar arasında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Bu ay çıkacak PlayStation oyunları
- Armed and Gelatinous: Couch Edition – 2 Mayıs
- MotoGP 24 – 2 Mayıs
- Indika – 8 Mayıs
- Animal Well – 9 Mayıs
- Crow Country – 9 Mayıs
- Neptunia Game Maker R:Evolution – 14 Mayıs
- Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs
- Paper Trail – 21 Mayıs
- System Shock – 21 Mayıs
- Hauntii – 23 Mayıs
- Songs of Silence – 23 Mayıs
- Retropolis 2: Never Say Goodbye (PSVR 2) – 24 Mayıs
- Multiversus – 28 Mayıs
- Umbraclaw – 30 Mayıs
- F1 24 – 31 Mayıs
Bu ay çıkacak Xbox oyunları
- Armed and Gelatinous: Couch Edition – 2 Mayıs
- MotoGP 24 – 2 Mayıs
- Indika – 8 Mayıs
- Little Kitty, Big City – 9 Mayıs
- Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs
- Paper Trail – 21 Mayıs
- Senua’s Saga: Hellblade II – 21 Mayıs
- System Shock – 21 Mayıs
- Hauntii – 23 Mayıs
- Songs of Silence – 23 Mayıs
- Multiversus – 28 Mayıs
- Umbraclaw – 30 Mayıs
- F1 24 – 31 Mayıs
Bu ay çıkacak PC oyunları
- Abiotic Factor (erken erişim) – 2 Mayıs
- Foundry (erken erişim) – 2 Mayıs
- MotoGP 24 – 2 Mayıs
- Cozy Space Survivors – 3 Mayıs
- Heading Out – 7 Mayıs
- Venture to the Vile – 7 Mayıs
- Gift – 8 Mayıs
- Indika – 8 Mayıs
- V Rising – 8 Mayıs
- Animal Well – 9 Mayıs
- Crow Country – 9 Mayıs
- Little Kitty, Big City – 9 Mayıs
- Spectral Scream – 9 Mayıs
- Homeworld 3 – 10 Mayıs
- The Rogue Prince of Persia (erken erişim) – 14 Mayıs
- Die by the Blade – 16 Mayıs
- Ghost of Tsushima: Director’s Cut – 16 Mayıs
- Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs
- Robobeat – 16 Mayıs
- Senua’s Saga: Hellblade II – 21 Mayıs
- Paper Trail – 21 Mayıs
- Hauntii – 23 Mayıs
- Reus 2 – 23 Mayıs
- Songs of Silence – 23 Mayıs
- World of Goo 2 – 23 Mayıs
- Retropolis 2: Never Say Goodbye – 24 Mayıs
- Multiversus – 28 Mayıs
- Selaco (erken erişim) – 3 Mayıs
- Nightmare Kart – 30 Mayıs
- Umbraclaw – 3 Mayıs
- F1 24 – 31 Mayıs
Bu ay çıkacak Nintendo Switch oyunları
- Armed and Gelatinous: Couch Edition – 2 Mayıs
- Endless Ocean: Luminous – 2 Mayıs
- MotoGP 24 – 2 Mayıs
- Animal Well – 9 Mayıs
- Little Kitty, Big City – 9 Mayıs
- BioMutant – 14 Mayıs
- Neptunia Game Maker R:Evolution – 14 Mayıs
- Lorelei and the Laser Eyes – 16 Mayıs
- Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs
- Paper Trail – 21 Mayıs
- Hauntii – 23 Mayıs
- Paper Mario: The Thousand-Year Door – 23 Mayıs
- World of Goo 2 – 23 Mayıs
- Umbraclaw – 30 Mayıs
Peki ya sizin Mayıs ayında yayınlanacak oyunlar arasında en çok beklediğiniz yapımlar hangileri? Fikirlerinizi bizlerle yorum yazarak paylaşabilirsiniz.