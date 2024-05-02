Bu ay piyasaya çıkacak oyunlar (Mayıs 2024)

Mayıs ayında piyasaya çıkacak oyunlar arasında birçok ilgi çekici seçenek bulunuyor. Ay sonuna kadar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC platformlarında birbirinden heyecan verici oyunlarla karşılaşacağız.

Mayıs ayına giriş yapmamızla birlikte bu ay yayınlanacak oyunları sizler için bir araya getirdik. Pek çok heyecan dolu sürprizin yer aldığı listede, tüm platformlar için yayınlanacak oyunları çıkış tarihleriyle beraber sıraladık. İşte ayrıntılar…

Mayıs 2024: Bu ay yayınlanacak tüm video oyunları

Bu ay birbirinden kaliteli video oyunları ile karşılaşmaya hazır mısınız? Ayın en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi, ay ortası PC platformunda çıkış yapacak olan Ghost of Tsushima: Director’s Cut olacak. Sony imzalı oyun, serinin hayranları için keyifli bir deneyim sunacak. Diğer bir yandan Microsoft tarafından geliştirilen ve Xbox ile PC platformlarında yayınlanacak Senua’s Saga: Hellblade II de sabırsızlıkla beklenen oyunlar arasında yer alıyor.

Mayıs ayında gelecek büyük oyunlar arasında F1 24 öne çıkan isimlerden bir tanesi. Formula 1 heyecanını konsol ve PC platformuna taşıyacak oyun, nefes kesici bir oyun deneyimi sunarak serinin önceki oyunlarına göre daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Bunun yanı sıra System Shock, Paper Mario: The Thousand-Year Door ve Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs de oyunseverlerin heyecanlandığı oyunlar arasında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bu ay çıkacak PlayStation oyunları

Armed and Gelatinous: Couch Edition – 2 Mayıs

MotoGP 24 – 2 Mayıs

Indika – 8 Mayıs

Animal Well – 9 Mayıs

Crow Country – 9 Mayıs

Neptunia Game Maker R:Evolution – 14 Mayıs

Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs

Paper Trail – 21 Mayıs

System Shock – 21 Mayıs

Hauntii – 23 Mayıs

Songs of Silence – 23 Mayıs

Retropolis 2: Never Say Goodbye (PSVR 2) – 24 Mayıs

Multiversus – 28 Mayıs

Umbraclaw – 30 Mayıs

F1 24 – 31 Mayıs

Bu ay çıkacak Xbox oyunları

Armed and Gelatinous: Couch Edition – 2 Mayıs

MotoGP 24 – 2 Mayıs

Indika – 8 Mayıs

Little Kitty, Big City – 9 Mayıs

Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs

Paper Trail – 21 Mayıs

Senua’s Saga: Hellblade II – 21 Mayıs

System Shock – 21 Mayıs

Hauntii – 23 Mayıs

Songs of Silence – 23 Mayıs

Multiversus – 28 Mayıs

Umbraclaw – 30 Mayıs

F1 24 – 31 Mayıs

Bu ay çıkacak PC oyunları

Abiotic Factor (erken erişim) – 2 Mayıs

Foundry (erken erişim) – 2 Mayıs

MotoGP 24 – 2 Mayıs

Cozy Space Survivors – 3 Mayıs

Heading Out – 7 Mayıs

Venture to the Vile – 7 Mayıs

Gift – 8 Mayıs

Indika – 8 Mayıs

V Rising – 8 Mayıs

Animal Well – 9 Mayıs

Crow Country – 9 Mayıs

Little Kitty, Big City – 9 Mayıs

Spectral Scream – 9 Mayıs

Homeworld 3 – 10 Mayıs

The Rogue Prince of Persia (erken erişim) – 14 Mayıs

Die by the Blade – 16 Mayıs

Ghost of Tsushima: Director’s Cut – 16 Mayıs

Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs

Robobeat – 16 Mayıs

Senua’s Saga: Hellblade II – 21 Mayıs

Paper Trail – 21 Mayıs

Hauntii – 23 Mayıs

Reus 2 – 23 Mayıs

Songs of Silence – 23 Mayıs

World of Goo 2 – 23 Mayıs

Retropolis 2: Never Say Goodbye – 24 Mayıs

Multiversus – 28 Mayıs

Selaco (erken erişim) – 3 Mayıs

Nightmare Kart – 30 Mayıs

Umbraclaw – 3 Mayıs

F1 24 – 31 Mayıs

Bu ay çıkacak Nintendo Switch oyunları

Armed and Gelatinous: Couch Edition – 2 Mayıs

Endless Ocean: Luminous – 2 Mayıs

MotoGP 24 – 2 Mayıs

Animal Well – 9 Mayıs

Little Kitty, Big City – 9 Mayıs

BioMutant – 14 Mayıs

Neptunia Game Maker R:Evolution – 14 Mayıs

Lorelei and the Laser Eyes – 16 Mayıs

Read Only Memories: Neurodiver – 16 Mayıs

Paper Trail – 21 Mayıs

Hauntii – 23 Mayıs

Paper Mario: The Thousand-Year Door – 23 Mayıs

World of Goo 2 – 23 Mayıs

Umbraclaw – 30 Mayıs

Peki ya sizin Mayıs ayında yayınlanacak oyunlar arasında en çok beklediğiniz yapımlar hangileri? Fikirlerinizi bizlerle yorum yazarak paylaşabilirsiniz.