Arm, Apple ile uzun vadeli anlaşma imzaladı

Akıllı telefondan kulaklığa, bilgisayardan otomobil sektörüne kadar, günlük hayatta kullandığımız küçükten büyüğe bütün elektronik ürünlerdeki çiplerin arkasındaki isim olan Arm, ABD’li teknoloji devi Apple ile uzun vadeli bir iş birliği kararı aldığını duyurdu. Yalnızca çip üretmekle kalmayan, aynı zamanda bunların mimarisini de tasarlayan İngiliz şirket, kısa bir süre sonra gerçekleştireceği halka arz işlemine ilişkin resmi belgelerde, anlaşmanın büyüklüğüne değindi.

Hatırlanacağı üzere, dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden birisi olan Nvidia, Japonya merkezli SoftBank Holding bünyesinde faaliyet gösteren Arm’ı 2020 yılında 40 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Fakat Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği (AB) otoritelerinin, rekabet karşıtı yasal düzenlemeler kapsamındaki incelemelerinden olumlu bir sonuç çıkmadığı için Nvidia, anlaşmadan vazgeçerek SoftBank’a 1,25 milyar dolar tazminat ödemişti.

Arm, Apple ile anlaşmasını 2040’a kadar uzattı

9to5Mac sitesinde yer alan bilgilere göre Arm’ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) açıkladığı halka arz belgelerinde, Apple ile olan anlaşmasına ilişkin detaylar da gözler önüne serildi. Belgelere göre teknoloji devi Apple, 2040 yılına kadar Arm’ın mimarisini ürünlerinde kullanmaya devam edebilecek.

Apple, Arm tabanlı Silicon çiplerini ürün gamının tamamında kullanıyor. Apple Watch’tan iPhone’a, iPad’den Vision Pro’ya bütün cihazlarında Arm’ın mimarisinden güç alan özel tasarım çipler bulunuyor. Öte yandan şirket, 2020 yılından bu yana MacBook, iMac ve Mac Pro gibi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında da Intel işlemcileri yerine Apple Silicon çiplerini kullanıyor.

Apple’ın Arm ile arasındaki ilişkinin, 2007’de tanıtılan ilk iPhone’dan çok daha önceki yıllara dayandığını da belirtmekte fayda var. Teknoloji devi firma, 1987 yılında geliştirmeye başladığı ve 1993 yılında da piyasaya sürdüğü Newton adlı el bilgisayarında da Arm tabanlı çipe yer veriyor. El yazısı tanıma özelliğine sahip ilk ürün olarak dikkatleri üzerine çeviren Newton, özel bir işletim sistemi olan NewtonOS üzerinde çalışıyordu ve özel uygulamalara da sahipti.

Arm halka arz oluyor

Arm Holdgins tamı tamına 4.87 milyar dolar büyüklüğünde bir halka arz fiyatı ile Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacak. Hisse fiyatı 47 ile 51 dolar arasında olan çip tasarım şirketinin halka arzda piyasa değerinin 60 ila 70 milyar dolar arasında olması bekleniyordu, ancak SoftBank’ın hedefleri düşürmesiyle beraber şimdi 50 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Yılın en büyük halka arzı olarak kayda geçeceği belirtilen işleme teknoloji devleri de büyük yatırımlar yapacaklarını açıkladılar. Arm’ın yayınladığı belgelere göre AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia, Samsung ve TSMC gibi şirketler Arm’ın hisseleri için toplamda 735 milyon dolarlık bir meblağı gözden çıkarmış durumdalar.