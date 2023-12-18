Apple’ın Dinamik Ada tasarımını kopyalayan Honor X8b tanıtıldı

Honor bugün yeni uygun fiyatlı telefonu ile karşımıza çıktı. Şirket, ilk olarak Suudi Arabistan pazarında piyasaya duyurduğu Honor X8b cihazının tüm teknik özellikleri ve fiyatını açıkladı. Bütçe dostu bir fiyatla gelen ürün, bu yılın Mart ayında raflara gelmeye başlayan Honor X8’in gelişmiş bir sürümü olarak lanse ediliyor.

Yeni Honor akıllı telefonu fiyat-performans odaklı bir donanıma ev sahipliği yaparak, birbirinden iddialı özellikleri şık bir tasarımla bütünleştiriyor. 90 Hz yenileme hızına sahip büyük bir AMOLED ekranla gelen model, ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde karşımıza çıkan, bu yılki iPhone 15 ailesinin ise tamamında yer alan Apple’ın Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımını bünyesinde taşıyor.

Honor X8b özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

Ön kamera: 50 MP selfie kamerası

Arka kamera: 108 MP sensörlü ana kamera, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil

Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, USB-C bağlantı noktası ve yanda parmak izi okuyucu

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Magic UI 7.2

6,7 inç AMOLED ekrana sahip olan Honor X8b, LCD ekrana sahip olan Honor X8’in gelişmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan model, 90 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performans sunuyor. 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla hizmet veren ürün, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 çipinden güç alıyor.

Arka tarafta sol üst köşede kare şeklinde bir kamera modülü sunan Honor cihazı, burada 108 MP ana kamera sunuyor. Buna ek olarak telefonda 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer veriliyor. Selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için ise LED flaş destekli 50 MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Şirket, selfie kamerasını yenilikçi bir çözümle Apple’ın iPhone 15 serisinden ilham alarak Dinamik Ada benzeri bir tasarımla sunuyor.

4.500 mAh pil kapasitesine sahip olan model, 35 watt hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzüyle çalışmaya başlayan telefonda çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, USB-C bağlantı noktası ve yanda parmak izi okuyucu destekleri bulunuyor.

Honor X8b fiyatı

Gece Yarısı Siyahı, Titanyum Gümüşü ve Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Honor X8b’nin fiyatı belli oldu. İlk olarak Suudi Arabistan pazarında raflara gelecek model, 799 SAR’dan (vergiler hariç yaklaşık 6 bin TL) başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek.