Apple Music Classical, CarPlay ile klasik müziği arabalara getiriyor

Apple Music Classical için nihayet CarPlay desteği geldi. Apple’ın geçen yılın Mart ayında piyasaya duyurduğu hizmet, Apple Music’in klasik müzik odaklı özel bir sürümü olarak biliniyor. Platforma gelen son güncelleme, hizmetin artık CarPlay’de de çalışabileceğini göstererek araç sahipleri için huzurlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

MacRumors’un haberine göre şirket artık Apple Music Classical’ı CarPlay ile uyumlu hale getirdi. Klasik müzik tutkunlarını sürüş sırasında da yalnız bırakmayacak servis, 30 binden fazla sanatçı ve 100 binden fazla albüme ev sahipliği yaparak kapsamlı bir koleksiyon sunuyor.

Apple Music Classical, CarPlay’de Siri ile kontrol edilebilecek

Apple Music Classical için gelen CarPlay desteği sayesinde hizmetten yararlanan kullanıcılar artık daha kapsamlı bir deneyime ulaşabilecek. Yolculuk esnasında müzik keyfinden ödün vermeyenler için gelen bu işlev, yorucu trafikte sürücüleri ve araçtakileri rahatlatacak.

Apple Music Classical kullanıcıları artık CarPlay’de parçalar arasında dolaşabilecek, diledikleri şarkıları çalabilecek ve müzik listesini istediği şekilde kontrol edebilecek. Öte yandan şirket, Siri sesli asistan entegrasyonu da getiriyor. Bu sayede sürüş anında dikkatiniz dağılmadan uygulamayı yönetme imkanına sahip olabiliyorsunuz.

CarPlay’de Apple Music Classical nasıl çalışır?

CarPlay’de Apple Music Classical hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, iPad ya da iPhone cihazından uygulamanın 1.2 ya da daha yüksek bir sürümüne sahip olması gerekiyor. Henüz CarPlay desteğinden yararlanamadıysanız, Apple App Store üzerinden uygulamanızı güncellemenizde fayda var. Bu sayede otomobillere özel olarak optimize edilen uygulamadan kesintisiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

CarPlay’de klasik müzik keyfinin tadını çıkarmak için iPhone veya iPad cihazınızı araca bağlamanız gerekiyor. Ardından CarPlay ekranında yer alan uygulamayı açıp dilediğiniz gibi Apple Music Classical’da gezinebilirsiniz.

5 milyondan fazla parçayı bir araya getiriyor

Apple Music’in klasik müziğe özel uygulaması şu anda 5 milyondan fazla parçayla kendi alanında en büyük platform olarak biliniyor. Apple Music Classical platformu Apple Music’e entegre bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla klasik müzik platformundan yararlanmak için ekstra bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Mevcut bir Apple Music aboneliğiniz varsa siz de bu platformdan faydalanabilirsiniz.

Apple Music’in güncel fiyatları ise öğrenciler için 19,99 TL’den başlarken; Bireysel pakette 39,99 TL ve son olarak Aile paketinde 59,99 TL olarak karşımıza çıkıyor.