Apple, 10 yıllık iPhone 5S için güncelleme yayınladı

Teknoloji devi Apple, 2013 yılında iPhone 5S modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Dönemine göre dikkat çekici özellikler ile gelen akıllı telefon cihazı, şık tasarımı ile kısa sürede büyük bir satış başarısı elde etmeyi başarmıştı. 4 inç IPS LCD ekran, 8 MP ana kamera, 1 GB RAM kapasitesi, Apple A7 (28 nm) işlemci ve 1560 mAh pil kapasitesi gibi özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, en son işletim sistemi güncellemesini 2018 yılında aldı. Üretimi seneler önce durdurulan model için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

Apple, artık tarihin tozlu raflarında yer alan ve günümüzde oldukça az bir kullanıcı sayısına sahip olan iPhone 5S’in mevcut durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya çıkan model, bu hafta beklenmedik bir şekilde yeni güvenlik güncellemesi aldı. iOS 12.5.7 yazılımı kullanıcılara sunuldu.

Eski iPhone’lar için iOS 12.5.7 güncellemesi geldi

iOS 12.5.7 güncellemesi hakkında söylenecek pek fazla bilgi bulunmuyor. iPhone 5S’e özel olarak geliştirilen bu yazılım, elbette ki yeni özelliklere odaklanmıyor. Bunun yerine şirket, daha çok güvenlik ve gizlilik odaklı yenilikler sunuyor. Kötü amaçlı web içeriğinin işlenmesine ve rastgele kod yürütülmesine izin veren ve uzun süredir devam eden bir güvenlik açığı için Apple, bu güncellemeyi artık nostaljik olarak kabul edilen cihazının kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Söz konusu güvenlik açığından, iOS 15.1’den daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda aktif olarak yararlanıldığı vurgulanıyor.

iOS 12.5.7 güncellemesini alan en eski Apple akıllı telefonu iPhone 5S olarak öne çıksa da söz konusu yazılımdan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcıları da yararlanabiliyor. Bu modellere sahip olan kullanıcıların bir an önce yeni güncellemeyi cihazlarına indirip kurmaları tavsiye ediliyor. Aksi takdirde ciddi güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalabilecekleri aktarılıyor.

Bilindiği üzere Apple, eski cihazları için yıllardır sürekli olarak yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Fakat şimdiye kadar şirketin 10 yıllık bir modeline güvenlik güncellemesi sunduğu görülmemişti. Bu anlamda iPhone 5S cihazına gelen güncelleme, Apple kullanıcıları için bir nevi rekor anlamına geliyor.

iPhone 5S özellikleri neler?

iOS 12.5.7 güncellemesi ile kullanıcılarını şaşırtan iPhone 5S cihazı 10 Eylül 2013 tarihinde Apple tarafından piyasaya sürüldü. 4 inç IPS LCD panelle karşımıza çıkan model, yüzde 60,8 ekran gövde oranıyla dikkat topladı. 640 x 1136 piksel çözünürlük oranı sunan modelde Corning Gorilla Glass cam koruma teknolojisine yer verildi.

Ön tarafta 1,2 MP selfie kamerası sunan iPhone 5S, arka kısımda ise 8 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor. 16 GB, 32 GB ve 64 GB dahili depolama alanı ile 1 GB RAM kapasitesi eşleştiriliyor. Çift çekirdekli 1,3 GHz Cyclone (ARM v8 tabanlı) Apple A7 (28 nm) işlemciden güç alan cihaz, 1560 mAh pil kapasitesi sunuyor. Uzay grisi, beyaz/gümüş ve altın renk seçenekleri sunan telefonun ilk çıktığı dönem 330 Euro karşılığında satışa sunulduğu biliniyor.