AnTuTu duyurdu! Mayıs ayının en güçlü telefonları belli oldu

AnTuTu her ay düzenli olarak ayın en güçlü akıllı telefonlarını sıralamaya devam ediyor. Mayıs 2024’ün en güçlü telefonları ile karşımıza çıkan platform, geçtiğimiz aya damgasını vuran cihazları bir araya getiriyor.

Mayıs ayının en güçlü telefonları arasında Qualcomm ve MediaTek’in sert bir rekabet içinde olduğu görülüyor. Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ çipleri yüksek performanslarıyla listeye adeta damgasını vururken, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti de yine listedeki birçok modelde kendine yer buluyor.

MediaTek’in şu anda piyasadaki en güçlü mobil işlemcisi olarak öne çıkan Dimensity 9300+ listenin zirvesinde yer alan Vivo X100s’e hayat veriyor. Dimensity 9300’ün daha gelişmiş bir sürümü olarak lanse edilen bu çip, yüksek performans ve enerji verimliliğinin yanı sıra ayrıca Google tarafından geliştirilen Gemini Nano ve Meta imzalı Llama 2 ve Llama 3 dil modellerini de destekleyerek olağanüstü yapay zeka işlevlerine ev sahipliğinde bulunuyor.

Mayıs 2024’ün en güçlü telefonları açıklandı

AnTuTu’nun açıkladığı “Mayıs ayının en güçlü telefonları” listesinde yer alan ilk 10 basamaktaki modellerin tamamı 2 milyon puan bandını geride bırakıyor. Listenin zirvesinde karşımıza çıkan Vivo, toplamda 5 cihazıyla listeyi adeta domine ediyor. Listedeki modeller, işlemcileri ve AnTuTu’dan aldığı puanlar şu şekilde sıralanıyor:

Vivo X100s (Dimensity 9300+) – 2.105.621 puan OPPO Find X7 (Dimensity 9300) – 2.094.528 puan RedMagic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.080.986 puan iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.079.919 puan Vivo X100 Pro (Dimensity 9300) – 2.045.717 puan iQOO Neo 9S Pro (Dimensity 9300+) – 2.043.384 puan Vivo X100s Pro (Dimensity 9300+) – 2.043.218 puan Vivo X Fold 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.033.054 puan iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.024.909 puan Vivo X100 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) – 2.024.787 puan

AnTuTu’ya göre Mayıs ayının en güçlü telefonu olarak lanse edilen Vivo X100s modeli güçlü performansıyla dikkat yaratıyor. 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar dahili depolama alanı, Dimensity 9300+ yonga seti, 64 MP ana kamera ve 100 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil kapasitesi ile donatılan ürün, Android ekosistemindeki tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Listenin ikinci sırasında Dimensity 9300 çipinden güç alan OPPO Find X7 modeli yer alıyor. Üç ve dördüncü sırayı ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili RedMagic 9 Pro+ ve iQOO 12 modelleri üstleniyor.

Listeye tam anlamıyla damgasını vuran Vivo markası X100s’in yanı sıra dört performans canavarı modelini daha listeye dahil ettiriyor. Bu modeller Vivo X100 Pro, Vivo X100s Pro, katlanabilir telefon modeli Vivo X Fold 3 Pro ve son olarak onuncu sırada yer alan Vivo X100 Ultra cihazları oluyor.