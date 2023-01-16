Amazon uygun fiyatlı Prime Lite aboneliğini test ediyor

Amazon Prime hizmeti, abonelerine pek çok ayrıcalıklı özellik sunuyor. Kullanıcıların bedava ve hızlı kargo imkanından yararlanabildiği bu hizmet, ‘Ertesi Gün Teslimat’ adlı özelliğe herhangi bir ekstra ücret ödemeden ulaşmalarına katkıda bulunuyor. Prime Video servisinde yüzlerde orijinal ve lisanslı dizi-film içeriğine erişim sağlayabilirken; aynı zamanda Prime Gaming ile bedava oyun deneyimine kapı aralanıyor. Şimdiye kadar tüm dünyada tek bir kullanıcı paketi sunan bu hizmet için teknoloji devi Amazon, Prime Lite adı verilen yeni bir abonelik paketini test etmeye başladı.

Amazon Prime abonelik fiyatı ülkemizde 7,90 TL karşılığında erişilebiliyor. Fakat dünyanın pek çok ülkesinde bu hizmet, çok daha pahalı fiyatlar karşılığında kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle şirket, kullanıcılarına daha ekonomik bir fiyat etiketi sunan yeni bir abonelik paketi için çalışmalarına başladı. Hizmetini daha erişilebilir hale getirmek isteyen firma, Hindistan’da yeni paketini kullanıcılarına duyurdu.

Amazon Prime Lite bütçe dostu fiyatıyla ilgi topluyor

Amazon’un Hindistan pazarında test etmeye başladığı yeni abonelik paketi aylık olarak 12 Euro gibi bir rakama tekabül ediyor. Klasik paketin ayda 17 Euro karşılığında satıldığı düşünülürse, söz konusu yeni paket oldukça dikkat çekici görünüyor.

12 Euro fiyat etiketi, Amazon’un Hindistan’da klasik Prime paketini duyurduğu ilk fiyatı olarak biliniyor. Daha sonra gelen zamlarla birlikte paket ücreti 17 Euro’ya yükselince, pek çok kullanıcı aboneliğini iptal etme kararı almıştı. Yeni paketle ve uygun fiyatıyla beraber ise şirket, kaybettiği abonelerini tekrar kazanmayı amaçlıyor.

Amazon Prime Lite abonelik paketinin özellikleri de belli oldu. Kullanıcılar bu paket seçeneği ile birlikte iki ana fonksiyona erişim sağlayabilir. Bunlardan ilki, ücretsiz ‘iki günde teslimat’ özelliği olurken; öte taraftan Amazon Prime Video adlı dijital streaming platformuna da bedava bir şekilde ulaşılabiliyor. Fakat maalesef platformda içerik izlerken, yalnızca standart tanımlı kalite imkanından yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla da HD, Full HD ve 4K HDR seçeneklerine ulaşılamıyor.

Amazon’un uygun fiyatlı yeni abonelik seçeneği şu anda yalnızca Hindistan pazarında kullanılabiliyor. Şirket, bir süre yeni paketini bu pazarda test ettikten sonra, muhtemelen kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimler doğrultusunda hizmetini diğer ülkelerde de erişime açacak.

Amazon Türkiye, 30 gün ücretsiz deneme paketi sunuyor

Çok sayıda avantajlı özelliği kullanıcılarıyla buluşturan Amazon Prime hizmeti, henüz deneme fırsatı bulamayan internet kullanıcıları için 30 günlük ücretsiz deneme paketi sunuyor. Bu sayede bir ay boyunca platformdaki ayrıcalıkların tamamından yararlanabilir, Prime Gaming’ten ücretsiz oyunlara erişebilir ve Prime Video ile sevdiğiniz yapımları seyredebilirsiniz.