16 GB RAM’li yeni Realme telefonu ortaya çıktı

Realme çok yakında yeni bir üst düzey akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen cihaz, Geekbench platformunda RMX3851 model numarasıyla ortaya çıktı. Geekbench’te telefonun performansına ilişkin bazı detaylara yer verildi. Ayrıca kamera özellikleri de belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni Realme telefonu 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bunun dışında şirket, daha yüksek ya da daha düşük farklı RAM seçenekleri de sunabilir. Yine de üst düzey bir yapıya sahip olması beklenen model, Qualcomm tarafından geliştirilen performans canavarı Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alacak.

Yeni Realme modelinden neler bekleniyor?

Geekbench’te yer alan bilgilere göre merakla beklenen cihaz, Snapdragon 8s Gen 3 çipiyle yüksek bir performansa kapı aralayacak. Maksimum 3,01 GHz frekansa ve 1,7 milyon AnTuTu puanına sahip olan işlemci, Snapdragon 8 Gen 3’ün daha düşük bir sürümü olarak biliniyor.

Yine de şimdilik işlemcinin isminin henüz doğrulanmadığını, bazı iddialara göre Snapdragon 8 Gen 3 Lite adı altında da karşımıza çıkabileceği öne sürülüyor. Bu hafta şirket, 18 Mart tarihinde yeni işlemcisini piyasaya duyuracağını doğruladı.

RMX3851 model numarasıyla karşımıza çıkan Realme telefonu, 16 GB RAM desteğinin yanı sıra aynı zamanda Google’ın yeni Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Şimdilik ismi gizemini korumaya devam eden akıllı telefon modeli, Realme 12x 5G olarak raflarda boy gösterebilir.

91Mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre yakın zamanda BIS sertifikası alan cihaz, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacağının ipuçlarını verdi. Daha sonrasında ise model, muhtemelen Türkiye de dahil diğer ülkelerde satılmaya başlanacak.

Realme’nin yeni telefonu BIS, EEC, Bluetooth SIG ve TUV gibi düzenleyici kurumlardan sertifikalar aldıktan sonra Camera FV5 platformunda da görüldü. Burada yer alan bilgiler, cihazın kamera performansına ilişkin akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oldu. Optik ve elektronik görüntü sabitleme desteklerine sahip olacak bir ana kamerayla gelecek cihaz, f/1,7 diyafram aralığına ev sahipliği yapacak.

İlerleyen günlerde şirket, merakla beklenen akıllı telefonuyla alakalı muhtemelen daha fazla bilgi sunacak. Şimdilik cihazın ismi de dahil olmak üzere birçok noktası soru işaretleriyle doluyken, beklenen lansman duyurusunun yakında paylaşılacağı tahmin ediliyor.