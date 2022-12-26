Epic Games Store ücretsiz oyun fırsatları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Steam rakibi popüler oyun platformu, şimdiye kadar haftada bir bedava oyun yayınlayarak kullanıcılarını mutlu ediyordu. Ancak yeni yıl hediyeleri dahilinde şirket, 15 Aralık tarihinden bu yana her gün bir oyun hediye etmeye başladı. Birbirinden eğlenceli yapımlara ev sahipliği yapan servis, günün oyununu açıkladı.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ücretsiz oldu

Normal değeri 149 TL olan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyunu bugün Epic Games Store’da ücretsiz oldu. TiGames tarafından geliştirilen ve Antiidelay imzasıyla yayınlanan oyun, 24 saat boyunca bedava olarak indirilebilecek. Tek oyunculu oynama deneyimine sahip olan bu yapımı, 27 Aralık Salı günü saat 19:00’a kadar herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize dahil edebilirsiniz.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch konusu itibarıyla Metroidvania tarzı bir haritada, bir düzineden fazla benzersiz alanı keşfetmenize olanak tanıyor. Yumruk, matkap ve kırbaç gibi aletlerle yüksek kombo, ileri hasar ve uzun menzilli saldırılar gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Altı yıl önce, başlangıçta yalnızca hayvanların yaşadığı işgal edilen ve kolonileştirilen bir şehirde; direniş sırasında eski bir asker olan ve artık inzivaya çekilen Rayton karakterine odaklanıyoruz. Arkadaşlarının zorla esir alındığını gören Rayton, kötülükle mücadele etmek için mekanik yumruğunu geri alıyor ve mücadele dolu yolculuk başlıyor.

Dieselpunk estetiği ve oryantalist mimariyi bir araya getiren oyun, fiziksel tabanlı işleme ve ayrıntılı dokularıyla Unreal Engine 4 oyun motoru tarafından güçlendirildi. Etkileyici üç boyutlu performansıyla dikkat toplayan yapım, sizlere saatler sürecek heyecan dolu bir macera vaat ediyor.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320

: Intel Core i5-6400 veya AMD FX 8320 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GTX 960 veya AMD Radeon R9 280 Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-6400

: Intel Core i5-6400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 6GB

: NVIDIA GTX 1060 6GB Depolama : 25 GB kullanılabilir alan

Epic Games, Death Stranding’in yanlış sürümünü dağıttı

505 Games tarafından yayınlanan Death Stranding oyununu dün kullanıcıları ile ücretsiz bir şekilde paylaşan Epic Games Store, ciddi bir hata yaparak standart sürümün yerine Director’s Cut versiyonunu bedava hale getirmişti. Yaklaşık iki saat boyunca platformdaki kullanıcılar oyunu daha pahalı olan sürümüyle, hiçbir ücret ödemeden kütüphanesine ekledi. Yaptığı hatayı fark eden şirket, kısa bir süre sonra bunu düzeltti ve Director’s Cut versiyonu ile standart sürümü değiştirdi.