Snapchat’ten AR tabanlı korku oyunu: Ghost Phone

Popüler sosyal ağ Snapchat, kullanıcıların artırılmış gerçeklik deneyimini bir üst seviyeye çıkararak platforma yeni bir soluk kazandırmayı amaçladığı AR tabanlı yeni korku oyunu Ghost Phone’u duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Ghost Phone adlı korku oyunu, kullanıcılara Snapchat üzerinde farklı bir artırılmış gerçeklik deneyimi sağlıyor. Oyunda kullanıcılar terkedilmiş bir telefonun içindeki ipuçlarını bularak telefonun bir önceki sahibine (Lisa’ya) ne olduğu gizemini çözmeye çalışıyor. Oyuncular Snapchat kamerası üzerinden artırılmış gerçeklik teknolojisi ile gerçekçi bir yüz-yüze oyun deneyimi yaşıyor.

Ghost Phone, artırılmış gerçeklik uygulamaları oluşturmayı sağlayan Lens Studio ve web-öncelikli oyun engine’i Playcanvas ile geliştirilmiş durumda. Böylece Ghost Phone oyunu, kullanıcılara gerçekçi bir deneyim sağlama noktasında yüzey tanımlama ve gerçek dünya deneyimi sağlayan world-scan teknolojisini kullanıyor.

Ghost Phone oyunu nasıl oynanır?

Ghost Phone (Hayalet Telefon) oyununu oynamak için yapmanız gerekenler ise kısaca şöyle:

Snapchat’ı açın ve Lens Explorer’da Ghost Phone oyununu bulun. Oyuna başlamak için verilen şifreyi kullanın. Mesajlar ve diğer veriler içerisinde ipuçlarını bulun. Ürkütücü Kamera Modları’nın kilidini açın ve etrafınıza bakara farklı türdeki hayaletleri yakalayın. Yeni uygulamaları, ipuçlarını, kamera modlarını ve hayaletleri görmek için seviyenizi arttırın ve Lisa’ya ne olduğu gizemini çözün.

Yapılan açıklamada Snap Games ve Mini projesinin hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana 300 milyondan fazla Snapchat kullanıcısının bu oyunları oynadığı belirtiliyor. Oyunlaştırma stratejisini merkezine almaya başlayan Snapchat’ın, platforma entegre edilen artırılmış gerçeklik tabanlı yeni oyunlar ile kullanıcılara daha iyi bir Snapchat deneyimi yaşatması bekleniyor.