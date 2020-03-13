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Dijitalleşme Yolculuklarında KOBİ’lere Tavsiyeler

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Dünya dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evriliyor. Yaşanan tüm gelişmeler ve değişen rekabet koşulları, yenilenmeyi ve dönüşümü mecbur kılarken, günümüzde KOBİ’ler için en önemli önceliklerinin başında dijitalleşen gelecekte “var olmak” ya da “olmamak” yer alıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Türkiye ekonomisinin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lere dijitalleşme yolculuklarında önemli tavsiyeler sundu.

Dijital kimlik oluşturun

Bulunduğunuz tüm online mecralar şirketiniz hakkındaki online izlenimin ya da diğer bir deyişle dijital kimliğinizin oluşmasını sağlar. Dolayısıyla faaliyette bulunduğunuz alan ile ilgili tüm online mecralarda mutlaka yer alarak, bu mecraları aktif ve etkili bir biçimde kullanın.

Web sitenize yatırım yapın

Günümüzde KOBİ’ler ile müşteriler arasındaki ilk temas genellikle web siteleri üzerinden gerçekleşiyor. Web siteleri, müşterilerinizin hakkınızdaki tüm bilgilere hızlı ve kolay erişimi sağlar. Bu nedenle web siteniz yoksa mutlaka en kısa sürede gerekli adımları atın. Web siteniz mevcut ise güncel trendlere uygun olarak geliştirin. Mümkünse web sitenizin tek sayfadan oluşmamasına dikkat ederek, yüksek çözünürlüğe sahip görseller kullanın ve sitenizin mobil uyumlu olmasına da özen gösterin. Ayrıca sitenizde “teklif formu” kullanarak müşterilerinizden talep toplayabilir, teklifler sunabilir ve yeni müşterilere ulaşarak gelirinizi artırabilirsiniz.

Görünür olun

Online mecralardaki varlığınız her ne kadar şirketinize artı değer katsa da bu mecralarda gerekli çalışmaları ve yatırımları yapmanız gerektiğini unutmayın. Online mecralarda görünür olmanız ve arama motorlarında rakiplerinize oranla daha üst sıralarda yer almanız sizi bir adım öne çıkaracaktır. Dolayısıyla başta özgün ve arama motoru optimizasyonu (SEO) uyumlu içerikler oluşturmaya, akabinde ise teknik altyapıya yönelik doğru yatırımlara önem verin.

Sosyal medyada aktif olun

Aktif kullanıcı sayıları göz önüne alındığında sosyal medya mecralarının oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla KOBİ olarak başta büyük sosyal mecraları olmak üzere, işiniz ile uyumlu tüm platformlarda yer alın. Bu mecralarda şirketiniz ile ilgili paylaşımlar yapmanın yanı sıra farklı gruplara üye olarak bir network ağı geliştirebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya mecralarında düşük maliyetlerle düzenli reklamlar vererek, hedef kitlenizin bulunduğu alanlarda görünür olabilir, ürün ve hizmetlerinizi bu mecralar üzerinden hedef kitlenizle buluşturabilirsiniz.

E-posta pazarlaması yapın

Müşteri verilerinizi güncel tutmaya özen gösterin. Ayrıca müşterilerinizin satın alma potansiyelini göz önünde bulundurarak e-posta pazarlaması yapabilir, ürün ve hizmetlerinizle ilgili e-postalar gönderebilirsiniz. Ancak bu noktada müşterilerinizden ve kurumlardan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca gerekli izinleri almanız gerektiğini unutmayın.

Analiz yapmayı ihmal etmeyin

KOBİ’lerin yaptıkları çalışmaların ardından gerekli analizleri yapmamaları ve elde ettikleri verileri değerlendirmemeleri en önemli hataların başında geliyor. Gerçekleştirdiğiniz tüm çalışmalar için analizler yapmayı şirket kültürünüzün bir parçası haline getirerek, elde ettiğiniz verilerden mutlaka yararlanın. Bunun için web sitesine gelen ziyaretçileri detaylı olarak tanımanıza, aynı zamanda hedef kitlenizin beklentisini de anlamanıza yardımcı olacak Google Analytics servisini kullanabilirsiniz.

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